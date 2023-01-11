Цього року буде значний прогрес, – Зеленський про членство України в ЄС
Джерело:Володимир Зеленський
Під час свого традиційного вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з лідерами Литви та Польщі. Зокрема, він згадав про питання інтеграції нашої держави в Євросоюз, яке порушувалось під час цієї зустрічі.
У середу, 11 січня, глава нашої держави відвідав Львів, аби провести предметний діалог з Дудою та Науседою в рамках Люблінського трикутника. За результатами перемовин у зверненні до українців він зазначив, що президенти Польщі та Литви готові підтримувати нашу державу в її прагненні стати частиною Європейського Союзу.
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Прогрес у питанні членства має бути відчутний
Український лідер зауважив, що розмова з польським та литовським колегами була дуже змістовною. Такі питання як членство України в Євросоюзі та навіть в НАТО були на порядку денному.
Уже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур,
– констатував Зеленський.
Водночас він розповів, що разом з іншими європейськими партнерами наша держава має трансформувати цю "готовність та енергію", в реальний інституційний рух – тобто у реальні рішення.
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Рух України в Євросоюз: важливо знати
- Аналітик Сергій Марченко розповів без чого членство нашої держави в ЄС неможливе. За його словами, Україна має реформувати насамперед судову систему та ухвалити усі необхідні закони, які унеможливлять корупцію.
- Окрім того, віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс констатував, що Україна не стане членом Європейського Союзу, допоки на її території війська Росії. З його слів можна зрозуміти, що нашу державу не дуже чекають в Альянсі до закінчення широкомасштабної війни.
- До цієї теми варто також згадати, що 3 лютого в столиці нашої держави пройде саміт Україна – ЄС. На цьому заході сторони мають визначити подальші кроки щодо просування нашої держави в Євросоюз.