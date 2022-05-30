Коли війна закінчиться, – Дуда запевнив, що Польща готова стати гарантом безпеки України

Президент Польщі заявив, що його країна готова виступити гарантом безпеки для України. Проте пояснив, за яких умов це можливо.

Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю журналісту Фаріду Захарії. Це трапилось 29 травня – на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Дуда підтвердив, що Польща готова бути гарантом безпеки для України

Володимир Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані,

– пояснив Анджей Дуда.

Також глава держави пояснив, що Польща братиме участь якщо:

Україна запропонує бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться;

такі умови мирного договору будуть ухвалені.

Окрім того, президент Польщі пояснив, що наразі його країна вкладає багато грошей у посилення армії. Тому скоро польські війська стануть такими сильними та потужними, що Росія боятиметься напасти.

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