Коли війна закінчиться, – Дуда запевнив, що Польща готова стати гарантом безпеки України
Джерело:CNN
Президент Польщі заявив, що його країна готова виступити гарантом безпеки для України. Проте пояснив, за яких умов це можливо.
Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю журналісту Фаріду Захарії. Це трапилось 29 травня – на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Дуда підтвердив, що Польща готова бути гарантом безпеки для України
Володимир Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані,
– пояснив Анджей Дуда.
Також глава держави пояснив, що Польща братиме участь якщо:
- Україна запропонує бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться;
- такі умови мирного договору будуть ухвалені.
Окрім того, президент Польщі пояснив, що наразі його країна вкладає багато грошей у посилення армії. Тому скоро польські війська стануть такими сильними та потужними, що Росія боятиметься напасти.
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Коротко про гарантії безпеки: основне
- Наприкінці травня у турецькому Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Тоді Україна передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.
- Згідно з ними, країни, які виступлять гарантами України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Причому консультації мають тривати не довше, ніж 3 дні.
- Однак очільник української делегації Давид Арахамія пояснював, що напад на одну країну НЕ буде прирівнюватись до нападу на всіх підписантів договору. Адже мовиться про гарантії безпеки саме для України.
- Про готовність стати гарантом для України вже заявляла Туреччина, Польща.
- Згодом Володимир Зеленський пояснив, крім Туреччини та Польщі, США та Велика Британія вже готові їхати на перемовини щодо цього.
- Президент України пояснив, що підтвердили об'єднану зустріч країн представники майбутніх держав-гарантів – США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю.
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