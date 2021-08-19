Коли військові США покинуть Афганістан: Байден озвучив дату

Військові залишатимуться в Афганістані, поки триває евакуація американців. Про це заявив президент США Джо Байден.

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Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня,

– сказав Байден.

Чому це може статись пізніше

Однак президент визнав, що місія може зайняти й більше часу, якщо ще триватиме евакуація. Річ у тім, що мають вивезти 10 – 15 тисяч американців. Однак є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.

За словами Байдена, якщо щодня будуть евакуювати до 5 – 7 тисяч людей в день, то війська вийдуть до 31 серпня.

Він додав, що обов'язок США полягає в тому, аби вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан. Крім того, чиновник зазначив, "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "є деякі труднощі".