Коли військові США покинуть Афганістан: Байден озвучив дату
Джерело:ABC News
Американська місія в Афганістані може завершитись вже 31 серпня. До цієї дати планують вивести усіх військових США з країни.
Військові залишатимуться в Афганістані, поки триває евакуація американців. Про це заявив президент США Джо Байден.
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Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня,
– сказав Байден.
Чому це може статись пізніше
Однак президент визнав, що місія може зайняти й більше часу, якщо ще триватиме евакуація. Річ у тім, що мають вивезти 10 – 15 тисяч американців. Однак є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.
За словами Байдена, якщо щодня будуть евакуювати до 5 – 7 тисяч людей в день, то війська вийдуть до 31 серпня.
Він додав, що обов'язок США полягає в тому, аби вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан. Крім того, чиновник зазначив, "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "є деякі труднощі".Зверніть увагу! Раніше угруповання "Талібан" пообіцяло не атакувати американських військових в Афганістані. Проте тільки за умови, якщо ті покинуть країну до 11 вересня.
Військові США в Афганістані: що відомо
- Американські військові увійшли до Афганістану близько 20 років тому після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
- У 2011 році в Афганістані було 98 тисяч військових, але на початку 2021 року цю кількість скоротили.
- У лютому 2020 року США уклали мирну угоду з "Талібаном", яка передбачала виведення американських військ з країни протягом 14 місяців.
- У травні 2021 року Байден анонсував, що війська покинуть Афганістан до 11 вересня.
Поточна ситуація в Афганістані
- Таліби з кінця липня поступово захоплювали провінції Афганістану, а 15 серпня 2021 року почало наступ на Кабул.
- Влада здала місто без бою, щоб уникнути жертв. Президент Ашраф Гані зрікся влади та втік. Зараз він перебуває в ОАЕ.
- 17 серпня 2021 року голови МЗС країн-членів Європейського Союзу визнали перемогу талібів у війні.
- У Афганістан з вигнання повернувся співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.
- Бойовики оголосили загальну амністію для урядовців та закликали всіх повертатись до буденного життя.