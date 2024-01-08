Війна одразу закінчиться: опозиціонер припустив, що для цього має статись у Росії

Росія готується до чергових фейкових виборів президента, які відбудуться у березні 2024 року. Однак фактично результати вже відомі. Владімір Путін буде президентом, поки не передумає або не помре.

Водночас смерть Владіміра Путіна може зупинити війну. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.

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"Буде маневрування, але війна зупиниться"

Сергій Асланян припустив, що після смерті Владіміра Путіна будуть маневрування, однак бойові дії зупиняться. Після Путіна Кремль може очолити секретар ради безпеки Росії Нікалай Патрушев.

Як тільки помре Путін, війна одразу зупиниться. Буде маневрування. Після Брежнєва був Андропов, Черненко. Після Путіна буде Патрушев, потім – якась прохідна фігура. Але війна зупиниться одразу,

– переконаний опозиціонер.

Президентські вибори у Росії: головне