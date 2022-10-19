Суровікін попередив росіян про "важкі рішення": чи було це попередженням про "здачу" Херсона

Керівник окупаційними військами в Україні Сєргєй Суровікін зробив низку контроверсійних заяв щодо війни. З його слів можна зрозуміти, що росіяни можуть готувати відвід армії з Правобережжя Херсонщини.

Який підтекст закладав Суровікін у своїх словах щодо Херсона – можна лише здогадуватися. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Експерт зазначив, що після заяв Суровікіна є можливість того, що російські війська все-таки покинуть Херсон.

Суровікін говорив так, щоб ми могли тільки здогадуватися, що він мав на увазі. Чи то він мав на увазі застосування зброї масового знищення, чи то відхід з Херсона, чи то він говорив про підготовку до якогось іншого удару, припустимо, по Києву – з території Білорусі,

– пояснив оглядач.

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За його словами, всі можуть лиш аналізувати та робити теорії, що мав на увазі керівник окупаційних військ.

"Загалом всі російські військові страждають через відсутність чітких формулювань у висловлюваннях й затуманену свідомість", – резюмував Гудков.

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