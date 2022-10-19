Суровікін попередив росіян про "важкі рішення": чи було це попередженням про "здачу" Херсона
Керівник окупаційними військами в Україні Сєргєй Суровікін зробив низку контроверсійних заяв щодо війни. З його слів можна зрозуміти, що росіяни можуть готувати відвід армії з Правобережжя Херсонщини.
Який підтекст закладав Суровікін у своїх словах щодо Херсона – можна лише здогадуватися. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Експерт зазначив, що після заяв Суровікіна є можливість того, що російські війська все-таки покинуть Херсон.
Суровікін говорив так, щоб ми могли тільки здогадуватися, що він мав на увазі. Чи то він мав на увазі застосування зброї масового знищення, чи то відхід з Херсона, чи то він говорив про підготовку до якогось іншого удару, припустимо, по Києву – з території Білорусі,
– пояснив оглядач.
Що означали нові заяви Суровікіна: дивіться відео
За його словами, всі можуть лиш аналізувати та робити теорії, що мав на увазі керівник окупаційних військ.
"Загалом всі російські військові страждають через відсутність чітких формулювань у висловлюваннях й затуманену свідомість", – резюмував Гудков.
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Резонансні заяви Суровікіна: що відомо
- Глава Кремля Владімір Путін нещодавно призначив нового керівника "спецоперації" в Україні. Російські війська очолив генерал Сєргєй Суровікін, більш відомий як "сирійський м'ясник". Після його "вступу на посаду" держава-агресорка провела масовану ракетну атаку проти України. Це "фірмовий стиль" Суровікіна, завдяки якому він і зайняв свою посаду.
- Водночас Суровікін раптово заговорив про "дружбу" українців та росіян. "Сирійський м'ясник" цинічно заявив, що хоче, аби Україна була дружньою до Росії, яка щодня вбиває десятки мирних українців.
- Також він заявив, що росіяни діятимуть "усвідомлено та своєчасно, не виключаючи ймовірності прийняття найбільш непростих рішень". Суровікін натякнув на "непрості рішення" щодо Херсона, до якого наближаються українські воїни. Ймовірно, Росія готується до ще одного "жесту доброї волі".