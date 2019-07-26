Коли готуватись до підвищення цін на квартири у новобудовах: прогноз експерта

Україна пережила затяжний виборчий період, коли менш, ніж за півроку відбулись президентські і позачергові парламентські вибори. Нерухомість 24 спробувала з'ясувати, як результати волевиявлення українців вплинуть на їхнє життя, зокрема, чого чекати від ринку будівництва та житла найближчим часом.

Станом на ранок 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів. Уже відомо, що пропрезидентська партія "Слуга народу" матиме монобільшість у новому парламенті.

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Як вибори вплинули на ринок нерухомості? Логічно, що у невизначений період покупці займають вичікувальну позицію перед тим, як зробити важливу інвестицію.

Співзасновник Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей констатувала, що до завершення виборчого процесу ринок нерухомості в Україні взяв тривалу паузу.

Попри здорожчання вартості будівництва (в середньому на 6%), забудовники не поспішали піднімати ціни на квартири у новобудовах.

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Перегляд цін міг би суттєво вплинути на динаміку продажів: уже на початок травня активність покупців порівняно з груднем 2018 року знизилася на 10-15%, а будь-яке збільшення ціни могло б ще більш суттєво знизити продажі,

– пояснила експертка.

Ольга Соловей зазначає, що для первинного ринку нерухомості притаманна певна інертність, тому не варто очікувати, що вже із серпня ринок суттєво пожвавиться.



Для первинного ринку нерухомості притаманна певна інертність / Фото: 24 канал

Коли готуватись до зростання цін? Реально ситуація може змінитися із закінченням періоду відпусток та сезонною активізацією покупців у вересні.

За прогнозами спеціаліста, починаючи з осені забудовники можуть скористатися збільшенням собівартості будівництва й переглянуть існуючі ціни. Проте ситуація на ринку прямо залежатиме від стабільності економіки країни.

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Аналітики Українського клубу нерухомості прогнозують, що до кінця 2019 року вартість метра квадратного на первинному ринку може підвищитись щонайменше на 3-4%.

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