Мобілізація в Україні: кому з військовозобов'язаних треба негайно стати на облік знову
В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік. Зокрема, це стосується переселенців.
Згідно із Законом, є певний алгоритм дій зняття з військового обліку та його оформлення. Детальніше про те, кому треба негайно стати на облік – розповість 24 Канал.
Важливо На Хмельниччині чоловік відмовився йти до військкомату, а тому потрапив за ґрати
Кому треба негайно стати на військовий облік
Військовозобов'язані переселенці, які стали на облік як ВПО на новому місці, також мають стати на військовий облік. На це дається 7 днів.
Для цього необхідно знятись з військового обліку у місці свого колишнього перебування для реєстрації за новим місцем проживання.
Щоб знятись з колишнього місця обліку, потрібно з'явитися до військкомату з паспортом та своїм військово-обліковим документом. Це стосується військовозобов'язаних, резервістів та призовників.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Наразі Україні "катастрофічно" потрібно поповнювати резерви, повідомляла Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що Україна має поповнювати свій мобілізаційний ресурс через втрати на війні.
- Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповідав, що передовсім мобілізують військовозобов'язаних, у яких уже є військовий досвід.
- Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер вони можуть здійснювати оповіщення та призов громадян на військову службу під час особливого періоду, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.
- Нещодавно Олексій Резніков заявив, що посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації, який затвердив Генштаб ЗСУ, досі не завершено.
- До речі, в Україні не мають можливості видавати повістки через "Дію". Однак у майбутньому це може бути реалізовано, повідомив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський.
- Однак міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" не буде.