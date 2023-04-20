Мобілізація в Україні: кому з військовозобов'язаних треба негайно стати на облік знову

В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік. Зокрема, це стосується переселенців.

Згідно із Законом, є певний алгоритм дій зняття з військового обліку та його оформлення. Детальніше про те, кому треба негайно стати на облік – розповість 24 Канал.

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Кому треба негайно стати на військовий облік

Військовозобов'язані переселенці, які стали на облік як ВПО на новому місці, також мають стати на військовий облік. На це дається 7 днів.

Для цього необхідно знятись з військового обліку у місці свого колишнього перебування для реєстрації за новим місцем проживання.

Щоб знятись з колишнього місця обліку, потрібно з'явитися до військкомату з паспортом та своїм військово-обліковим документом. Це стосується військовозобов'язаних, резервістів та призовників.

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