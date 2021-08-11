У Білорусі хочуть прибрати з конституції норму про нейтралітет

Профільний комітет Білорусі має серйозні наміри внести деякі зміни до конституції країни. Мовиться про скасування норми про нейтралітет Білорусі.

Таку заяву 11 серпня зробив голова конституційного суду Петро Міклашевич.

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Планується, що до 1 вересня проєкт змін до конституції Білорусі доопрацюють та внесуть на розгляд самопроголошеному президенту. Міклашевич також нагадав, що Олександр Лукашенко під час своєї великої пресконференції заявив про необхідність змін до головного закону.

На думку білоруського диктатора, корективи потребують:

конституційне положення про прагнення Білорусі до нейтралітету;

конституційний статус Всебілоруського народного зібрання і його ролі в системі державної влади.

Раніше Лукашенко зазначив, що зберігати "нейтралітет зараз неможливо". Наразі невідомо, чи означає відмова від нейтралітету інтеграцію з Росією.

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Самопроголошений президент Білорусі 9 серпня дав пресконференцію, якою, як висловилася його опонентка Світлана Тихановська, наговорить собі на Гаагу.

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