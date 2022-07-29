У них три виходи, – Костенко припустив, як діятимуть окупанти в Херсоні

ЗСУ перебило HIMARS мости, якими російська армія підвозила забезпечення угруповуванню на правобережжі Херсонщини. Однак тепер окупанти почали ще активніше доставляти зброю іншими можливими шляхами.

Про це 24 каналу розповів кіборг та народний депутат Роман Костенко. За його словами, російські загарбники намагаються відновити постачання зведенням понтонних переправ.

До слова Є можливість вибити ворога на лівий берег Дніпра, – кіборг Костенко

Необхідні активні бойові дії

Як наголосив Костенко, пошкодження Антонівського моста справді створює окупантам значні проблеми з логістикою. Він наголосив, що в них зараз залишається одна нитка – це новокаховська дамба, до якої, до речі, ЗСУ теж дістає своїми вогневими засобами.

Крім того, він додав, що окупанти продовжать будувати понтонні переправи. Однак, як зауважив Костенко, вони мають значно меншу пропускну спроможність і вражаються набагато легше, ніж стаціонарні мости.

Саме тому нам потрібно продовжувати знищувати їх. Тут питання полягає в тому, наскільки активно наші військові будуть вести бойові дії,

– зауважив кіборг.

Що потрібно, аби вибити окупантів

Костенко наголосив, що одним знищенням моста ми не зможемо вибити окупантів. Саме тому необхідно проводити комплексні дії:

знищувати тили окупантів, як є на лівому боці (ЗСУ вже їх вражає);

знищувати шляхи підвозу боєприпасів;

тиснути на окупантів своїми військами, аби вони бачили, що не можуть закріпитися.

Три виходи окупантів

Такий комплекс дій може призвести до того, що ворогу доведеться покинути правий берег Дніпра – той плацдарм, який вони зараз утримують, оскільки тепер за фактом у них три виходи,

– заявив Костенко.

На його думку, російські окупанти мають такі варіанти:

триматися на цьому березі, але це найгірший варіант через те, що українська армія може їм все пошкодити й знищити їхню логістику;

наступати, оскільки так залишатися не може. Однак зараз у загарбників немає таких великих сил та засобів, але вони їх нарощують;

піти назад і закріпитися на лівій стороні Дніпра.

Читайте на сайті Військовий розповів, як росіяни використовували об'єкти на Херсонщині, по яких вдарили ЗСУ

Як наголосив Костенко, для нас найвигідніший останній варіант, тому зараз необхідно створити всі умови. Для цього в України є сили та засоби, але треба, щоб командири ухвалили правильне рішення і повели наші війська вперед.

Костенко розповів про три виходи окупантів на Херсонщині: дивіться відео



На Херсонщині окупанти бояться партизанів та ЗСУ