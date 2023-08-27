Треба пробивати лінії оборони своєю кров'ю, – Буданов про контрнаступ

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, як українські захисники пробиватимуть лінії оборони російської армії під час контрнаступу. Він наголосив, що це можливо лише власною кров'ю.

Буданов зазначив, що наразі не існує іншого способу це зробити. Він також зазначив, що це відбуватиметься доволі важко.

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Буданов сказав про подолання російських ліній оборони

Очільник ГУР МО нагадав, що в нашій країні триває війна. Тому наразі іншого способу, щоб перемогти росіян та прорвати лінії оборони російської армії – немає.

Кров'ю, тільки кров'ю своєю. На жаль, іншого варіанту нема,

– сказав він.

Він зазначив, що лінії оборони наразі пробивають наші захисники. Буданов також розкритикував усіх тих, хто каже, що можна якось придумати магічний спосіб прориву цієї траншеї.

"Не можна, його не існує", – підкреслив очільник розвідки.

Наостанок він зазначив, що якщо росіяни зробили лінію оборони з траншеями, перешкодами, мінними загородженнями та залитими бетонами дотами, то там які хитрощі не шукай, єдине, що можна зробити, це просто знищувати їх.

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