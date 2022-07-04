Заяви про ЗСУ за кілометр від Херсона шкодять усім, – речниця ОК "Південь"

Збройні Сили України, попри ведення оборони по всій лінії зіткнення, на визначених ділянках намагаються вести наступальні дії. Українські воїни намагаються звільнити Херсонщину, однак завчасні оголошення про їхні успіхи шкодять операції.

Інформація The Economist не відповідає дійсності

Про це під час брифінгу заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал. Вона прокоментувала інформацію The Economist, що ЗСУ вже неподалік від Херсона.

Це важливо На Зміїному встановили прапор України: військова операція завершена

Гуменюк наголосила, що просування військ можуть коментувати тільки військові. За її словами, заяви політиків та інших людей – шкодять операції.

Будь-які аналітики, депутати та інші політичні й активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації,

– розповіла Гуменюк.

Разом з тим, Наталія Гуменюк сказав, що інформація The Economist не відповідає дійсності та шкодить як місцевому населенню, так і військовим.

"По-перше, вона не відповідає дійсності. По-друге, вона дезорієнтує наших людей – місцеве населення. Вона шкодить не тільки військовій операції, а зрештою й іміджу тих, хто про це заявляє", – резюмувала речниця ОК "Південь".

До уваги Якби ЗСУ розігналися, то росіяни вже були б за Керченським мостом, – генерал Марченко

Що відомо про інформацію The Economist

Британське видання інформує, що Збройні Сили України не проводять масштабного контрнаступу, але мають певні тактичні успіхи. Зокрема, ЗСУ звільняють зайняті окупантами населені пункти та просуваються все ближче до Херсона.

На початку липня аналітики CNN із посиланням на висловлювання керівництва розвідки США та інших американських офіційних осіб інформували, що Росія не має достатньо сил для контролю Херсонщини. Повідомляється, що ситуація на окупованій території Півдня України може перерости у справжню партизанську війну.

Зауважимо, що наприкінці червня Силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено та взято під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

Також слід зазначити, що в червні з'явилася інформація, що ЗСУ відкинули російських загарбників з першої лінії оборони на Херсонщині. Окрім того, в Офісі Президента заявили, що українські сили за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

До теми – росіяни не можуть поділити владу в Херсоні: дивіться відео