Прихоплять останки князя Потьомкіна: пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона
Джерело:телеграм-канал NEXTA Live
Мародерство російської армії в Україні сягає нових меж. Тепер окупантам роздають поради, що краще вкрасти й відправити на "родіну".
Пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона
Оскільки Збройні Сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, у росіян розпочалася паніка – вони втікають та вивозять із собою чимало речей. Так, у російських телеграмах поширили список того, що варто вивезти із Херсона насамперед.
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Пропагандисти радять росіянам пограбувати херсонські музеї, церкви і бібліотеки та вивезти звідти найцінніші експонати.
Серед них:
- пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову;
- церковні цінності;
- цінні експонати Херсонського краєзнавчого та художнього музеїв;
- цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру;
- цінності лялькового театру та Херсонської філармонії;
- найбільш цінні книги місцевих бібліотек.
Крім того, пропагандисти пишуть, що при ризику здачі міста необхідно евакуювати залишки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського. Кажуть, що противник, тобто ЗСУ, може осквернити рештки князя.
Пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
Звільнення Херсонщини з-під окупації: останні новини
- ЗСУ продовжують просування та звільнення Херсонщини. Зараз ЗСУ на Херсонщині наступають з трьох напрямків. Як вважає військовий експерт Олександр Мусієнко, після звільнення Давидового Броду та Снігурівки доля Херсона фактично буде вирішена, адже лінія фронту у росіян почала сипатись.
- Захід теж прогнозує близьке звільнення Херсону. Так, видання Financial Times прогнозує, що звільнення міста від окупації можливе вже до кінця цього місяця.
- Водночас окупанти наказали мешканцям окупованого Херсона негайно покинути місто і переправитися на лівий берег. Причиною цього називають "напружену ситуацію на фронті".
- При цьому росіяни й самі вивозять з міста майно та документи з банків та паспортних столів. Крім того, до 24 жовтня з міста мають виїхати і російські торгові мережі.
- Росіяни не лише вивозять своє, а й традиційно розграбовують українське. Так, стало відомо, що вони розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер – вивозять апаратуру та меблі, створюючи ще одну загрозу для місцевих жителів.
- Хоч здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з обличчя землі у випадку прориву ЗСУ.
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