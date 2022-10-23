Прихоплять останки князя Потьомкіна: пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона

Мародерство російської армії в Україні сягає нових меж. Тепер окупантам роздають поради, що краще вкрасти й відправити на "родіну".

Пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона

Оскільки Збройні Сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, у росіян розпочалася паніка – вони втікають та вивозять із собою чимало речей. Так, у російських телеграмах поширили список того, що варто вивезти із Херсона насамперед.

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Пропагандисти радять росіянам пограбувати херсонські музеї, церкви і бібліотеки та вивезти звідти найцінніші експонати.

Серед них:

пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову;

церковні цінності;

цінні експонати Херсонського краєзнавчого та художнього музеїв;

цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру;

цінності лялькового театру та Херсонської філармонії;

найбільш цінні книги місцевих бібліотек.

Крім того, пропагандисти пишуть, що при ризику здачі міста необхідно евакуювати залишки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського. Кажуть, що противник, тобто ЗСУ, може осквернити рештки князя.



Пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live

Звільнення Херсонщини з-під окупації: останні новини

ЗСУ продовжують просування та звільнення Херсонщини. Зараз ЗСУ на Херсонщині наступають з трьох напрямків. Як вважає військовий експерт Олександр Мусієнко, після звільнення Давидового Броду та Снігурівки доля Херсона фактично буде вирішена, адже лінія фронту у росіян почала сипатись.

Захід теж прогнозує близьке звільнення Херсону. Так, видання Financial Times прогнозує, що звільнення міста від окупації можливе вже до кінця цього місяця.

Водночас окупанти наказали мешканцям окупованого Херсона негайно покинути місто і переправитися на лівий берег. Причиною цього називають "напружену ситуацію на фронті".

негайно покинути місто При цьому росіяни й самі вивозять з міста майно та документи з банків та паспортних столів. Крім того, до 24 жовтня з міста мають виїхати і російські торгові мережі.

Росіяни не лише вивозять своє, а й традиційно розграбовують українське. Так, стало відомо, що вони розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер – вивозять апаратуру та меблі, створюючи ще одну загрозу для місцевих жителів.

Хоч здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з обличчя землі у випадку прориву ЗСУ.

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