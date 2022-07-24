На Херсонщині вже настав переломний момент, регіон звільнять до вересня, – Хлань

ЗСУ у Херсонській області переходять від оборонних дій до контрнаступальних. Українські військові здійснили декілька стратегічних кроків, які стали результатом підготовчої роботи.

ЗСУ зробили перші кроки на шляху до звільнення Херсонщини

Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, повідомляє 24 канал. Він переконаний, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня, оскільки на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ.

До теми Антонівський міст в горлі застряг: окупанти хочуть будувати понтонну переправу в районі Херсона

За його словами, українські військові переходять від оборони до контрнаступу.

Можна сказати, що під час бойових дій стався перелом. Ми бачимо лідируючу позицію Збройних Сил України у своїх останніх бойових діях. Ми відкрито переходимо від оборонних дій до контрнаступальних,

– сказав Хлань.

Він назвав удари ЗСУ по Антонівському та Дар'ївському мостах, знищення ворожих боєприпасів, командних пунктів, техніки в тилу ворога і по лінії зіткнення результати підготовчої роботи.

"Тепер вже питання в потужніших і точніших артилерійських ударах по лінії фронту та в зачищення росіян на зайнятих ними позиціях", – сказав радник голови Херсонської ОВА.

Варте уваги Тисяча окупантів потрапили в котел на Херсонщині, – Арестович розповів подробиці

Хлань вважає, що росіяни теж відчули, що перелом настав, внаслідок чого поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".

У своєму фейсбуці Хлань написав, що вже зроблено перші кроки на шляху до звільнення Херсонщини. Він повідомив, що логістика ворога ускладнена й щодня ЗСУ знищують склади загарбників.

Яка ситуація на Херсонщині

російські війська у перші дні війни зуміли окупувати частину Херсонської області. У кремлі хочуть восени провести псевдореферендум й анексувати Херсонщину. Однак ЗСУ намагаються завадити ворогу це зробити.

19 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо цей міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли ЗСУ витискатимуть їх з Херсонщини.

До речі росіяни в паніці ремонтують мости на Херсонщині: шляхи доставки важкої техніки розірвані

Раніше – ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту під Херсоном: дивіться відео: