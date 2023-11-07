Ситуація важка, – розвідка Естонії пояснила, чому ЗСУ не можуть відрізати росіян

У розвідці Естонії заявили, що ситуація на лінії фронту в Україні "дуже важка". Зокрема, Україні важко звільнити окупований Крим і відрізати росіян від територій.

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг, коментуючи контрнаступ ЗСУ, заявив, що "ситуація дуже важка". Він пояснив, що Росія мала багато часу, щоб налагодити оборону.

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Крім того, за словами Ківісельга, росіяни мають перевагу в повітрі на деяких територіях.

Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії й РФ має перевагу в повітрі на деяких територіях. Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій,

– сказав він.

Голова естонської розвідки погодився з думку, що українській армії бракує артилерії, боєприпасів та штурмовиків. Антс Ківісельг наголосив, що Україні потрібна перевага в повітрі та високоточна зброя.

Водночас він зауважив, що українські сили виконують чудову роботу в глибокому тилу росіян.

"Вам потрібна перевага в повітрі та точна зброя. Але я бачу, що українські сили дуже добре проводять операції, що формують на полі бою, ЗСУ заходять у глибокий тил ворога, тиснуть на логістику росіян. А ми знаємо, що виходячи з того, що росіяни використовують багато артилерії, їм потрібна хороша логістика. ЗСУ роблять чудову роботу", – резюмував Ківісельг.

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