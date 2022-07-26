У ВМС розповіли, скільки ворожих кораблів зараз у морях України
26 липня 2022 , 12:20Читать новость на русском
Джерело:ВМС ЗС України
росія атакує мирні міста України з акваторії Чорного моря, де тримає декілька кораблів, які оснащені "Калібрами". Також окупанти тримають корабельне угруповання в Азовському морі.
В Азовському морі перебуває до 7 кораблів та катерів ворога
У ВМС ЗС України розповіли, що станом на 26 липня у Чорному морі в готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі залучено 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
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Окрім того, до ворожих 7 кораблів та катерів перебувають в Азовському морі для контролю морських комунікацій. Через окупацію Маріуполя та частини території Запорізької області Україна втратила вихід до Азовського моря.До уваги. У болгарській акваторії Чорного моря розпочалися військові навчання НАТО – "Бриз". Участь у навчаннях беруть 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил.
росія обстріляла Затоку з Чорного моря
- 26 липня близько 5 ранку з'явилася інформація про потужний вибух в Одеській області. Ворог атакував Одеську область зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря.
- Окупанти випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі ракети влучили в приватні будівлі в Затоці, через що вони загорілись.
- Об 11:45 у пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару по селу Затока ліквідували. Повідомляється, що травмувався один чоловік.
- Слід додати, що 26 липня росія завдала ракетного удару і по Миколаївській області, атакувавши портову інфраструктуру. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили по Миколаївській області відразу 18 ракет.
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