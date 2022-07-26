У ВМС розповіли, скільки ворожих кораблів зараз у морях України

росія атакує мирні міста України з акваторії Чорного моря, де тримає декілька кораблів, які оснащені "Калібрами". Також окупанти тримають корабельне угруповання в Азовському морі.

В Азовському морі перебуває до 7 кораблів та катерів ворога

У ВМС ЗС України розповіли, що станом на 26 липня у Чорному морі в готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі залучено 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

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Окрім того, до ворожих 7 кораблів та катерів перебувають в Азовському морі для контролю морських комунікацій. Через окупацію Маріуполя та частини території Запорізької області Україна втратила вихід до Азовського моря.

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