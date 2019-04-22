Коти чи собаки – хто краще впливає на господарів? – Die Welt

Американські вчені провели оригінальне дослідження: які домашні улюбленці позитивніше впливають на своїх господарів? Науковці отримали дуже цікаві результати.

Це питання поділяє людство на два табори: хто щасливіший – власники собак чи котів? Здається, соціологи із США знайшли відповідь на це віковічне питання, – повідомляє німецьке видання Die Welt.

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"У рамках Загального соціального опитування (General Social Survey) американські дослідники з 1972 року вивчають громадські зміни у США. В співпраці з незалежним Чиказьким університетом щороку вони збирають дані про політичні, культурні та соціальні погляди американських громадян", – пише журналістка Юлія Хазе.

Минулого року респондентам вперше поставили питання про домашніх тварин, і вчені змогли проаналізувати вплив наявності домашніх улюбленців на загальне самопочуття опитуваних.

Власники собак у середньому у два рази частіше називали себе "дуже щасливими" у порівнянні з власниками котів, – зазначає видання. – Ті, хто жив з котом і з собакою, опинилися посередині шкали рівня щастя. Люди, які не мали домашніх тварин, були, відповідно до опитування, також щасливішими, ніж власники котів.

"Власники собак частіше шукають у своїх улюбленцях розраду в стресових ситуаціях, вони більше грають з ними і схильні до того, щоб розглядати собаку як члена сім'ї. Така відмінність вказує на сильнішу соціальну прихильність до домашніх тварин, що, у свою чергу, може сприяти кращому самопочуттю", – йдеться у статті.

Опитування також показало, що власники собак частіше перебувають у шлюбі, ніж власники котів. До того ж вони частіше володіють власними будинками, а це має неабияке значення для відчуття щастя, – зазначає видання.

"Це не перше дослідження, яке доводить, що власники собак живуть краще, – вказує Хазе. – У 2016 році американські психологи дійшли висновку, що власники собак більш задоволені своїм життям, ніж власники котів. Вони пов'язали це з особистістю власників собак, які, на їхню думку, більш екстравертовані та рідше страждають на неврози, ніж власники котів. Дослідження 2013 року також засвідчило, що власники собак проводять більше часу на свіжому повітрі та більш активні, що позитивно впливає на їхнє здоров'я і відчуття щастя".

Таким чином, виходячи з наукових доказів, собаки більш позитивно впливають на своїх господарів, ніж коти, підсумовує Die Welt.

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