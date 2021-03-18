Кремль готує розмову Путіна з Байденом, а Вашингтон – ні

Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови Володимира Путіна та Джо Байдена. Водночас у Вашингтоні наразі не планують жодних нових розмов між главами держав.
Джерело:ТАСС
На тлі загострення відносин між США та Росією Москва хоче розмови лідерів держав, однак Вашингтон має іншу думку.
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Позиція Росії
У російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.
Розмову почали готувати після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.Зверніть увагу! Путін запропонував главі США Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі. На вибір лідер Кремля пропонує 2 дати – 19 та 22 березня.
Чого хочуть США
На брифінгу 18 березня в Білому домі його речниця Джен Псакі прокоментувала можливість нової розмови між Путіним та Байденом. Вона зазначила, що 19 березня американський президент буде зайнятим.
Байден назвав Путіна вбивцею: що про це відомо
- В одному з інтерв'ю Байден назвав Путіна вбивцею. Він заявив, що Росія втручалась у вибори у США і намагалась очорнити його кандидатуру під час передвиборчої кампанії. Байден наголосив, що відповідальний за це сам Путін, тому він заплатить за скоєне.
- У відповідь Москва відкликала свого посла з США для обговорення подальших стосунків між країнами.
- У Кремлі вимагають від Байдена вибачень за "хамство".
- Путін відреагував на ситуацію словами: "хто як обзивається, той так і називається".
Байден назвав Путіна вбивцею: дивіться відео