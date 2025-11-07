️Так, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін попросив Трампа допомогти зупинити війну: політолог припустив, що робитиме президент США

Що нового сказали у Москві про війну з Україною?

Пєсков наголосив, що процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва. Саме через небажання української влади миру та провокацій Європи нібито виникла пауза у переговорному процесі між сторонами конфлікту.

Також російський чиновник прокоментував ймовірність проведення нової зустрічі Путіна і Трампа. За його словами, саміт лідерів на якомусь етапі стане потрібним. Однак, йому повинна передувати скрупульозна робота.