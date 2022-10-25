Крим може забути про воду: Данілов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Тимчасово окупований Крим може залишитись без води на багато років. Це можливо у разі підриву загарбниками Каховської ГЕС.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов. До речі, зараз росіяни вкидають фейки про спробу України підірвати Каховську дамбу.

Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

За словами Данілова, у разі підриву Каховської ГЕС російськими військами окупований Крим залишиться без водопостачання.

Якщо вони (окупанти – 24 канал) її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води,

– заявив він.

Що відомо про загрозу підриву Каховської ГЕС

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