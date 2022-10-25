Крим може забути про воду: Данілов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС
25 жовтня 2022 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Тимчасово окупований Крим може залишитись без води на багато років. Це можливо у разі підриву загарбниками Каховської ГЕС.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов. До речі, зараз росіяни вкидають фейки про спробу України підірвати Каховську дамбу.
Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС
За словами Данілова, у разі підриву Каховської ГЕС російськими військами окупований Крим залишиться без водопостачання.
Якщо вони (окупанти – 24 канал) її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води,
– заявив він.
Що відомо про загрозу підриву Каховської ГЕС
- Командувач окупаційними військами Сєргєй Суровікін раніше заявив, що нібито Україна готує масований удар по греблі Каховської ГЕС.
- Втім, в американському Інституті вивчення війни вказали на те, що ймовірний підрив вигідний саме Росії. Так, аргументи Росії назвали абсурдними.
- В Оперативному командуванні "Південь" зазначили, що навіть підрив ГЕС не зможе зупинити контрнаступ Збройних Сил України.
- Також російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що підрив дамби Каховської ГЕС ніяк не допоможе окупантам на Херсонщині.
- Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов вважає, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. Треба розуміти, що з того боку – "мавпа з гранатою", від якої можна чекати всього чого завгодно.
Яка ситуація на Херсонщині
- ЗСУ вже вдалося звільнити значну частину правобережжя Херсонської області. Сили оборони Півдня деокупували понад 90 населених пунктів на Херсонщині.
- Також українські військові продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині. Втім, загарбники дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем.
- Крім того, у Генштабі ЗСУ заявляли, що російські війська готуються оборонятися у тимчасово окупованому Херсоні. Нині загарбники готують місто до вуличних боїв.
- Окупанти намагаються сконцентрувати всі свої сили на лівому березі. Вони продовжують евакуйовувати свої війська та техніку на інший бік Дніпра.
- Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що українські захисники можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року. За його словами, росіяни ризикують опинитись в оточенні.
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