Крим – український, – болгарські посадовці запевняють Київ у незмінності позицій
Джерело:Укрінформ
Багато офіційних представників Болгарії запевнили Міністерство закордонних справ України у незмінності позиції країни щодо Криму. Півострів там і надалі сприймають як українську територію.
Заяви пролунали після скандального висловлювання президента країни Румена Радева про начебто приналежність окупованого півострова до Росії. Про них розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
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Болгарські офіційні особи вважають Крим українським
Міністр зазначив, що українська сторона не тільки словами відреагувала на слова Радева. Адже виклик посла Болгарії до МЗС – це дія в дипломатії.
За останні два дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму,
– розповів Кулеба.
За його словами, відомство розбереться, як рухатися далі у цьому питанні. Однак Київ ніколи не залишатиме подібні коментарі без відповіді.
Скандальні заяви президента Болгарії щодо Криму: основне
- 19 листопада під час теледебатів напередодні другого туру президентських виборів у країні Румен Радев заявив, що тимчасово окупований півострів нібито "російський".
- Українське закордонне відомство викликало на розмову посла Болгарії, який запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.
- Наступного дня Радев, коментуючи свої слова, додав, що у них "немає жодної драми" й знову назвав Крим "російським".
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.
- Згодом на висловлювання політика відреагували у США – там висловили глибоку стурбованість.