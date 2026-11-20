Руйнування Кримського мосту стало не лише ударом по російській військовій логістиці, а й серйозним психологічним потрясінням для прихильників війни. Z-воєнкори, які роками вимагали жорсткої відповіді на будь-які атаки по стратегічних об'єктах, тепер дедалі частіше говорять про безсилля Кремля, неможливість швидко відновити переправу та вразливість окупованого Криму.

Руйнування Кримського мосту стало не лише ударом по російській військовій логістиці, а й серйозним психологічним потрясінням для прихильників війни. Z-воєнкори, які роками вимагали жорсткої відповіді на будь-які атаки по стратегічних об'єктах, тепер дедалі частіше говорять про безсилля Кремля, неможливість швидко відновити переправу та вразливість окупованого Криму.

Проте відсутність обіцяної масштабної помсти оголила проблему, про яку російська пропаганда воліла мовчати, – обмежені можливості Москви для подальшої ескалації.

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі пояснив 24 Каналу, чому Росія не здатна завдати потужного удару у відповідь на руйнування Кримського мосту, що насправді стоїть за заявами Кремля про мирні переговори та чому російські пропагандисти починають сумніватися у перемозі. Також журналіст розповів, як пошкодження мосту вплине на забезпечення окупованого Криму, чому Дональд Трамп не стане рятівником Росії та до яких наслідків для Кремля може призвести нинішня війна.

Масштаб руйнувань та кінець ілюзій про швидкий ремонт

Масштабне руйнування Кримського мосту, зокрема падіння автомобільної арки у воду, кардинально змінило настрої в російському інформаційному просторі. Аналіз повідомлень так званих Z-воєнкорів та пропагандистів демонструє безпрецедентний перехід від агресивних вимог до відчаю, апатії та усвідомлення власної стратегічної вразливості.

На відміну від атак 2022 та 2023 років, коли пошкодження усували за кілька місяців, нинішній удар мав катастрофічні наслідки для логістики окупантів. У воду впав арковий проліт довжиною понад 270 метрів і вагою понад 5 тисяч тонн. Російські мілітарі-блогери, зокрема канали, близькі до військової авіації, визнають, що швидке відновлення об'єкта неможливе.

Для встановлення нової арки необхідно спочатку демонтувати стару під водою за допомогою важких плавкранів. У мирний час подібні роботи займають місяці. У Керченській протоці ці роботи доведеться проводити під постійною загрозою повторних ударів українських дронів, безекіпажних катерів та новітніх ракет.

Z-спільнота констатує, що про автомобільний міст доведеться забути до кінця війни. Залізнична частина також залишається вкрай вразливою і, за оцінками самих росіян, протримається лише до наступної масованої атаки.

Крим перетворюється на "валізу без ручки"

Знищення мосту ставить під загрозу саме утримання окупованого півострова. Російські пропагандисти з тривогою зазначають, що Крим, який 10 років був головним предметом гордості Кремля, тепер перетворюється на тягар із великими проблемами у сфері енергетики та забезпечення.

Поромна переправа є максимально вразливою для телекерованих ракет, а морське сполучення ускладнене діями українських сил. Відповідно, вся логістика окупантів тепер критично залежить від так званого сухопутного коридору (траси "Новоросія"), який українські війська планомірно перетворюють на "дорогу смерті", посилюючи вогневий контроль над цим маршрутом.

Реакція влади та крах міфу про "червоні лінії"

Особливе роздратування у прихильників війни викликала реакція російського керівництва. Замість обіцяного "судного дня", речник Кремля Дмитро Пєсков обмежився заявою, що міст "відновлять і він буде ще кращим".

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, що пропагандисти порівняли з реакцією на звичайне стихійне лихо, а не на сплановану військову операцію противника.

Роками російська пропаганда вибудовувала навколо Кримського мосту сакральний ореол, обіцяючи нищівні удари у відповідь за будь-які спроби його атакувати. Проте після його фактичного знищення жодних "червоних ліній" не залишилося.

Істерика в Державній думі Росії, де депутати закликали ліквідувати керівництво України та знищити київські переправи, сприймається самими Z-блогерами як "грізний струс повітря кулаками", після якого нічого не відбувається.

Чому Росія не здатна на "удар відплати"

Майкл Накі пояснює відсутність сильної відповіді тим, що Росія вже використовує весь свій конвенційний військовий потенціал. Окупаційна армія в щоденному режимі завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, випускаючи всі наявні ракети та дрони.

Спроби росіян атакувати мости в Києві балістичними ракетами "Іскандер" не принесли жодного військового результату, лише створивши затори на дорогах, оскільки ці об'єкти практично не беруть участі у військовій логістиці.

Росія не має ресурсів для ескалації, окрім застосування ядерної зброї, що матиме зворотний ефект і призведе до втрати останніх союзників.

Журналіст також розвінчує міф про готовність Володимира Путіна до мирних переговорів. Симуляція переговорного процесу потрібна Кремлю виключно для того, щоб знизити тиск з боку США та Заходу.

Російська економіка перебуває на межі прірми, армія зазнає колосальних втрат (понад півмільйона вбитими), не демонструючи стратегічних успіхів на фронті. Путін не витримує цього тиску, тому намагається виграти час.

Від вимог ескалації до прийняття поразки

Найбільш показовою зміною в риториці Z-каналів стала поява сумнівів у кінцевій перемозі Росії та розчарування у позиції Заходу. Пропагандисти усвідомили, що Дональд Трамп не стане їхнім рятівником, а США та Європа продовжують курс на завдання Росії стратегічної поразки.

Якщо раніше пропагандисти обговорювали, як саме вони переможуть, то тепер у їхніх текстах з'являються формулювання "якщо переможемо". Ультрапатріотичні пабліки визнають, що російська ППО не здатна захистити стратегічні об'єкти, оскільки всі сили стягнуті для захисту Московського регіону.

Вони констатують технологічне відставання від України у сфері безпілотників та засобів зв'язку.

Усього за одну добу після падіння мосту настрої в Z-середовищі еволюціонували від істеричних закликів "стерти Україну з лиця землі" до повної апатії та закликів "видихнути і попуститися".

Російське мілітарі-суспільство починає усвідомлювати, що їхня думка нічого не важить для Кремля, а війна, яка мала стати швидкою "спецоперацією", обертається для Росії стратегічною катастрофою з непередбачуваними наслідками.

Російський опозиційний журналіст про проблеми Кремля: відео