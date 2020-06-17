Вбивство дівчат у новорічну ніч на Подолі: підозрюваним світить довічне ув’язнення
Розслідування моторошного вбивства двох дівчат, що сталося у новорічну ніч на Подолі в Києві, завершене. 34-річному підозрюваному та його 19-річній спільниці загрожує довічне позбавлення волі.
Водночас, імовірні вбивці досі так і не визнали своєї провини. Про це інформує прокуратура Києва.
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"Завершено досудове розслідування відносно 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці", – йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт невдовзі скерують до суду для розгляду по суті.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.
Речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді" розповіла: слідство встановило, що єдиним способом заробітку підозрювані обрали вчинення насильницьких корисливих злочинів, у тому числі тяжких.
Провини вони не визнають. Щодо версій, слідство із самого початку розглядало корисливий мотив як основний. Хоча у ЗМІ й озвучувалися мотиви ревності, ритуального вбивства,
– додала вона.
Що відомо про вбивство дівчат у новорічну ніч в Києві:
- У перші дні нового 2020 року Україну шокувало жорстоке вбивство дівчат на Подолі в Києві.
- Їх тіла на балконі своєї квартири знайшла жінка. Перед цим вона здавала своє помешкання в оренду закоханій парочці.
- Замордовані тіла дівчат лежали один на одному. Крім того, дівчата були напівроздягненими та зі зв’язаними ногами. Обох жорстоко пошматували ножем.
- Загиблими виявилися 18-річна Марія Каминіна та 16-річна Єва Лисенко. Вони таємниче зникли після того, як вийшли до магазину.
- Як вдалося з’ясувати згодом, дорогою до магазину вони познайомилися з дівчиною їхнього віку та вдвічі старшим чоловіком. Пара запросила дівчат до себе в гості, а ті, зі свого боку, погодилися.
- Дівчата поплатилися життям через свої речі: мобільні телефони, коштовності та біжутерію.
- Підозрюваних у вбивстві затримали за кілька днів в Одесі. Це – 19-річна Єлизавета Бершадська та 34-річний Сергій Ксьондзик. Останній вже раніше мав судимості: за крадіжки та зґвалтування неповнолітньої.