Розслідування моторошного вбивства двох дівчат, що сталося у новорічну ніч на Подолі в Києві, завершене. 34-річному підозрюваному та його 19-річній спільниці загрожує довічне позбавлення волі.

Водночас, імовірні вбивці досі так і не визнали своєї провини. Про це інформує прокуратура Києва.

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"Завершено досудове розслідування відносно 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт невдовзі скерують до суду для розгляду по суті.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді" розповіла: слідство встановило, що єдиним способом заробітку підозрювані обрали вчинення насильницьких корисливих злочинів, у тому числі тяжких.

Провини вони не визнають. Щодо версій, слідство із самого початку розглядало корисливий мотив як основний. Хоча у ЗМІ й озвучувалися мотиви ревності, ритуального вбивства,

– додала вона.

Що відомо про вбивство дівчат у новорічну ніч в Києві: