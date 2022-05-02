Кулеба назвав три "історичні рішення", які може ухвалити Німеччина

Від Німеччини Україна очікує рішучих дій у сприянні протистояння російській агресії. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "історичні рішення", які має ухвалити держава.

Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина – одна з найбільш нерішучих країн у Євросоюзі. Такою він її назвав у розрізі реакції на російську агресію проти України. Відтак, на думку міністра закордонних справ, офіційний Берлін може ухвалити всього три рішення, які мають шанс стати історичними.

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Євроінтеграція України – одне з цих рішень

Так, Дмитро Кулеба наголосив на важливості ухвалення таких "історичних рішень" Німеччиною:

позбавлення будь-яких перешкод для того, щоб постачати Україну необхідною для оборони зброєю, введення санкцій проти країни-агресорки Росії, усунення проблеми, яка стосується отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Дмитро Кулеба наголосив на важливості питання євроінтеграції України. Він переконаний, що воно зараз є питанням війни та миру на європейському континенті. Тож, додав міністр, лідери тих країн, які можуть мислити "раціонально та стратегічно", просто зобов'язані мати радикальну позицію стосовно цього питання.

Ба більше, Дмитро Кулеба зазначає, що для Європи перемога України у війні проти Росії надзвичайно необхідна. Вона дозволить їй вийти з кризи, а також зміцнити свої позиції. Натомість перемога Путіна стане причиною того, що в Євросоюзі не матимуть можливості "насолоджуватися стабільністю та безпекою упродовж десятиліть".

Коротко про останні новини з Німеччини

У Німеччині озвучили умову, яка дозволить зняти санкції з Росії. Її напередодні оголосила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Що стосується озброєння, то Україна запропонувала Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз. Таким чином вона могла б допомогти нашій державі так само як це вже роблять США.

Водночас у Німеччині вже назвали умову, за якої Україна отримуватиме від країни танки. Як зазначив канцлер Олаф Шольц, держава не поспішає надавати нам важке озброєння, але все може змінитися незабаром.

Що стосується російської нафти, то у Німеччині підтримали ембарго на неї. Експерти вважають, що це стало можливим завдяки успішним пошукам альтернативних постачальників цього енергоресурсу.

Водночас на саміт G7 Олаф Шольц прагне запросити Індію. Як зазначають ЗМІ, участь цієї країни необхідна для того, щоб зміцнити антипутінську коаліцію.

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