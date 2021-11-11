Кулеба і Єрмак обговорили з Нуланд ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак провели у Вашингтоні зустріч зі заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. На ній обговорили ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону.
Зустріч міністр закордонних справ України та керівника Офісу Президента з Нуланд відбулася у Сполучених Штатах 10 листопада.
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Кулеба і Єрмак поспілкувалися з Нуланд
За інформацією МЗС України, сторони позитивно відзначили, що стратегічне партнерство України та США у 2021 році вдалося значно зміцнити. Це сталося завдяки зусиллям лідерів двох держав – президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
Співрозмовники обговорили подальше втілення пріоритетів двосторонньої співпраці в межах Комісії стратегічного партнерства Україн – США. Також приділили увагу актуальній безпековій ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
Нуланд запевнила у непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, а також подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Інформація про скупчення військ Росії: коротко
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