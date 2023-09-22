"Стіну винесло у коридор": у Курахові після обстрілу Іскандерами десятки зруйнованих будинків

Росія обстріляла ракетами Курахове, що на Донеччині. Жителі міста та працівники ДСНС поділилися подробицями про катастрофічні наслідки чергового злочину росіян.

21 вересня окупанти запустили дві ракети "Іскандер" по житловому кварталу міста Курахове. У результаті цієї атаки зруйновано десятки багатоповерхівок.

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Поранені цивільні та масштабні ушкодження

Атака відбулася ввечері о 22:20. У результаті зухвалого удару по житловому району Курахового поранень зазнали 16 людей віком від 43 до 82 років. Серед них – співробітник відділу поліції міста. На щастя, інформації про загиблих немає.

Відомо також про пряме влучанням ракети у двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено:

23 багатоквартирних будинки

школа;

два магазини;

трансформатор;

гаражі;

8 автомобілів.

Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото Роман Падун

Повиносило стіни і повідривало батереї

У місті досі тривають роботи з розбирання завалів та ліквідації наслідків обстрілів. Мешканці пошкоджених будинків розповідають про вибиті двері у квартирах, стіни та зруйнований під'їзд.

Зруйноване повністю, не призначене для життя. Винесло стіну у коридор, батареї повідривало,

– розповів про стан свого помешкання місцевий житель.

У поліції, яка фіксує наслідки обстрілів, також шоковані масштабами руйнувань.

Багато уламків і вирва дуже величезна. Вирва десь метрів 5 глибиною, може, навіть більше. І в діаметрі до 10 метрів. Уламки розлетілись, дуже суттєво пошкодили будівлю,

– каже поліцейський.

У ДСНС розповіли, що під час рятувальних робіт в одному з приміщень надзвичайники з-під завалів дістали двох людей та загасили пожежу.

На місці події вогнеборці ліквідували загоряння: відео

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