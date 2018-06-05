Курс валют на 5 червня: євро суттєво додав у ціні, долар також подорожчав
На вівторок, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюта додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 5 червня ціна американського долара становитиме 26,13 гривні.
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Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже суттєвіше – плюс 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 4 червня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,67 гривні.
Джерело: 24 канал
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