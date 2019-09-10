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      Курс валют на 10 вересня: гривня трохи зміцнилася щодо долара та євро

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на 10 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 10 вересня / Getty Images

      На вівторок, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти знову дещо втратили у ціні щодо українських грошей.

      Вартість американського долара впала на 6 копійок, у порівнянні з курсом станом на понеділок, 9 вересня, – про це повідомив НБУ.

      Важливо: Провідне рейтингове агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України

      Тепер за "зелений" зі США потрібно віддати 25 гривень і 3 копійки.

      Ціна євро впала також – на 5 копійок. У вівторок, 9 вересня, за євро просять 27 гривень 61 копійку.

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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Євро Гривня Долар-Гривня Долар
      Джерело: 24 канал
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