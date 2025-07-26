Стало відомо, хто загинув у Дніпрі внаслідок удару по ЖК: це 21-річна дівчина та її чоловік

Уночі 26 липня Дніпро опинилося під масованою атакою балістичних ракет і дронів. Вибуху у місті та передмісті не стихали. На ранок стало відомо, що ворожий удар забрав життя трьох людей. Ще шестеро пострждали.

Двоє жертв російської атаки на Дніпро – це подружжя, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблих у Дніпрі?

Росіяни вдарили по багатоповерхівці житлового комплексу "Новодворянський". Внаслідок удару було пошкоджено дах та верхні поверхи будинку.

Саме у цьому будинку поранень, за даними ЗМІ, зазнала 21-річна Лариса Стягайло. Її чоловік загинув на місці.

Рятувальники змогли дістати дівчину з-під завалів. Її терміново доправили до лікарні. Медики відчайдушно боролися за життя молодої дніпрянки. Втім, пізніше стало відомо, що вона померла через отримані травми.

Лариса Стягайло, яка загинула у Дніпрі 26 липня / Фото соцмережі

Дах і верхній поверхи ЖК "Новодворянський"/ Фото міська рада

До слова, Харків теж зазнав комбінованого удару. По місту били бомбами, ракетами та дронами. Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали 6 людей, з них 4 – співробітники ДСНС.