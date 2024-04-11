Україна та Латвія підписали безпекову угоду
Джерело:Володимир Зеленський
У четвер, 11 квітня, Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Латвією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Також Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.
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Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами,
– написав Зеленський.
Президент також подякував Латвії за конкретику й прогнозованість, якої потребує боротьба України за свободу та незалежність.
Гарантії безпеки для України: останні новини
- 1 березня Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами. Як повідомив президент України, документ передбачає, що у 2024 році Нідерланди нададуть нашій державі два мільярди євро військової допомоги. Окрім цього, країна обіцяє надавати оборонну допомогу протягом подальших десяти років.
- Раніше Україна також підписала безпекові угоди із Канадою та Італією – це сталося 24 лютого, під час візиту очільників країн до Києва. Зокрема, договір із Канадою передбачає виділення у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
- Напередодні була укладена двостороння угода з Данією. Особливість угоди в тому, що окрім класичних пунктів договір містить також потужні військові зобов'язання. Данія підтримуватиме Україну й забезпеченням цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що Україна та США скоро можуть підписати безпекову угоду. За його словами, підготовка до підписання документа триває.