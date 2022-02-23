Лавров і песець: слова, які доводять, що війну проти України готують ідіоти, невігласи та хами

Вже кілька місяців триває інспірована Росією ескалація напруги поблизу українських кордонів, а також посилилась активність окупантів на Донбасі. Ці події багато хто розглядає у геополітичному вимірі, проте за цими процесами стоять люди й саме людський фактор подекуди виходить на перший план.

Мова про гучні висловлювання політиків – безпосередніх учасників подій. Абсолютна більшість заяв була зроблена з серйозними виразами облич, проте далеко не завжди їх можна назвати розумними. Сайт 24 каналу зібрав найбільш показові виступи зими, що дозволяють усвідомити усю абсурдність ситуації та слабкість позиції агресора.

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Мемуари Лаврова

У січні 2022 року з'ясувалося, що ідеологічно нова хвиля конфлікту Росії та цивілізованого світу спирається на пусте місце. Принаймні, так видається зі слів "метра" російської дипломатії Сергія Лаврова. Під його керівництвом був підготовлений ультиматум до США і НАТО з жорсткими вимогами. Коли Росія отримала відмову – 27 січня Лавров записав відео, де пояснив, що позиція Росії базується… на якихось мемуарах.

Нам клялися 1990-го року, коли об'єднувалася Німеччина і вирішувалися питання європейської безпеки, що НАТО не розшириться ні на дюйм на схід від річки Одер. Ці запевнення, ці факти – вони добре відомі. Вони викладені у багатьох мемуарах діячів США, Великобританії та Німеччини. Зараз, коли ця тема почала обговорюватися дуже гостро, ми показали цю мемуарну літературу, на Заході нам сказали, що їх не так зрозуміли,

– Лавров визначив мемуаристику як нову російську "скрєпу".

Цікаво, сам Лавров хоча б розуміє, яку маячню несе? Чому не говорить, що у 1990-му році у переговорах між СРСР та США йшлося суто про НДР (і ця обіцянка була виконана), чому не згадує хоча б того ж Горбачова, який багато разів публічно спростовував цей міф. І що це взагалі за дипломатичні тренди – апеляція до мемуарів?

Похабність Суркова

Ще далі у глиб віків занурився один із головних ідеологів "руського міру" Владислав Сурков. Він знайшов підґрунтя нової конфронтації із Заходом у подіях сторічної давнини.

Так, у своїй черговій графоманській статті Сурков закликав до ревізії, на хвилиночку, Брестського мирного договору між кайзерівською Німеччиною та більшовицькою Росією. Ревізію цю доведеться впроваджувати воєнним шляхом, Сурков сором'язливо називає його "практичною та прикладною геополітикою".

Тісно і нудно, і ніяково... і немислимо залишатися Росії в межах похабного (Брестського) світу. Ми за мир. Зрозуміло. Але не за похабний. За правильний,

– написав Сурков.

Ці фантазії були б доречним десь на кухні у задушливій "хрущовці" в часи "Перебудови" у якогось Гіркіна під час розпиття третьої пляшки оковитої на зустрічі реконструкторів з мріями про "попаданців", але ж росіяни наразі пропонують вважати це "скрєпою" та основою пропаганди. На рівні згаданих вище "мемуарів". Наслідки цього можуть бути жахливими.

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Підкаст ненависті

Ще одним візіонером у Росії, окрім Суркова, вважається Володимир Жириновський. На відміну від колеги, що працює у публіцистичному жанрі, лідер ЛДПР став підкастером.

21 січня 2022 року на "Радіо Комсомольська правда" російський політик дав дику аналітику щодо України.

На жодні поступки ми не повинні йти. А Зеленський розстрілює наших громадян щодня. На які поступки він піде? Видавати не десять набоїв, а сім? Щоб вбивати менше росіян? Тому повністю виключаються будь-які переговори із Зеленським. Йому пакувати валізи треба і тікати з країни... Громадяни України вже розкуповують сірники, сіль, гречку тощо. Вони розуміють, що будь-яке майбутнє загострення ситуації призведе до остаточної кризи. Там бракує газу, вугілля, нафти, продуктів харчування. Тож Україні кінець. Забудьте це слово. Будуть малоросійські губернії,

– поділився Жириновський своїми хворими фантазіями.

В Україні над цими словами екзальтованого політика посміялися, а в Росії – повірили, адже десятиліття пропаганди не минули марно. Втім, нині Жириновський позбувся можливості продукувати подібну маячню, оскільки лікується від COVID-19.

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Над'ядерна зброя та погрози Путіна

Теми війни та погроз Заходу торкається самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. З його заяв лише за лютий 2022 року можна було б записати цілий стендап, але останній перл дійсно вражає та виглядає як "панч".

У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а ще над'ядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію,

– сказав Лукашенко на навчаннях "Союзна рішучість – 2022".

Так, мова йде про особистий винахід пана Лукашенка – "над'ядерну зброю". Що це таке – не знає ніхто, крім голосів у голові диктатора.

Лукашенко погрожує світу / Фото Getty Images

Припущення про її російське походження є найбільш вірогідним, адже саме російський колега Лукашенка на пресконференції з президентом Франції Макроном лякав світ ядерною війною 7 лютого 2022 року.

Ви розумієте чи ні, що якщо Україна буде в НАТО і воєнним шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівняти. Ми це розуміємо, але ми також розуміємо, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами за сучасністю навіть багатьох випереджає. Переможців не буде, і ви опинитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі. Ви навіть не встигнете й оком змигнути, коли виконуватимете пункт п'ятий Римського договору,

– так Путін погрожував світу 7 лютого 2022 року.

Дипломатична дефекація

Низький інтелектуальний рівень є характерною рисою усього керівництва Росії, втім, ще більшою проблемою є манери представників так званої російської еліти. У цьому всі мали нещастя переконатися багато разів. Зима 2022 року знову дала таку можливість.

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Серед лідерів – російський посол у Швеції Віктор Татаринцев, між іншим – випускник провідного вишу Росії та орденоносець. Що ж даний орденоносець заявив лютневому інтерв'ю шведському виданню aftonbladet.se?

Вибачте за мову, але ми ср*ли на всі їхні санкції. Ми вже мали так багато санкцій, і багато в чому вони позитивно вплинули на нашу економіку та наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатніми й змогли збільшити експорт. У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити однаково хороші російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами,

– заявив Татаринцев.

Дивуватися хамству Віктора Татаринцева не варто, він – лише виразник офіційного курсу російської дипломатії. Ще одним її обличчям є міністр іноземних справ, що лається, немов портовий вантажник, а також речниця російського МЗС Марія Захарова, що римує свого шефа та усю політику своєї країни з обсценною лексикою.

"У кімнаті переговорів на партнерів чекали двоє: Лавров і песець", – так підписала "дотепна" Захарова світлину, на якій був зображений її патрон та тотемне для росіян звірятко. До речі, цей кадр було зроблено під час зустрічі ОБСЄ 2 грудня 2021 року у Стокгольмі, неподалік від місця роботи Татаринцева.

Згодом відзначився й сам Лавров. В інтерв'ю ТАСС від 18 лютого він вимагав, щоб "колективний Захід" використовував у переговорах з Росією кримінальні практики 90-х.

Будемо домагатися, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні, "поняття" мають дотримуватися і на міжнародному рівні",

– так міністр закордонних справ РФ вимагав, щоб "в натурє" все було "чьотко".

"Червона пліснява" Путіна

До речі, у Росії "пацанство" наразі є офіційно поза законом – російський суд визнав рух "АУЄ", невід'ємною частиною якого є так звані "понятія", екстремістським.

З іншого боку, дивуватися нема чому, коли президент Росії поводиться як гопник та на офіційних зустрічах на вищому рівні цитує похабні віршики з репертуару панків з гурту "Червона пліснява" (російською – "Красная плесень").

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Путін вкотре продемонстрував свою поверхневість, що, власне, не є новиною для читачів 24 каналу (зокрема, рівень історичних знань Путіна ми розглядали на прикладі його статті про Україну).

Голос розуму

У всьому потоці російської маячні та диких заяв голосом розуму звучать слова канцлера Німеччини Олафа Щольца. Вони, між іншим, пролунали у Москві.

Подальше розширення НАТО на схід – навряд чи ми матимемо справу з цим питанням, поки перебуватимемо на наших посадах. Я, звичайно, не знаю точно, скільки президент (Путін – 24 канал) збирається залишатися на своїй посаді – напевно, довше. Але не вічно,

– заявив канцлер Німеччини з легкою посмішкою.

Пан Шольц має рацію – час грає проти Росії. Втім, українцям від цього наразі не легше, адже маємо справу з недолугим, але жорстоким і брутальним, а головне – непередбачуваним сусідом.

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