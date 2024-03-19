Залишають окупантів без засобів зв'язку: легіон "Свобода Росії" активно знищує ворожу техніку

Днями російські добровольці здійснили рейд у Бєлгородську область країни-агресорки. Наразі бійці продовжують нищити важливу для загарбників техніку та озброєння.

У легіоні "Свобода Росії" заявили 12 березня, що ЛСР, РДК та "Сибірський батальйон" змогли перетнути кордон та зайшли на територію Гайворонського району, що у Бєлгородській області. І що їм вдалося зайти також на територію Курської області.

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Залишають окупантів без зв'язку

Станом на зараз російські добровольці знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки в Бєлгородської області.

Російські визвольні сили знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки одну за одною та регулярно залишають путінські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою,

– йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії".

За їхніми словами, мовиться про системи спостереження та засоби зв'язку російської армії, які вдається знищувати за допомогою дронів.

Легіон "Свобода Росії" показав кадри знищення засобів зв'язку загарбників: дивіться відео

Що відомо про рейд російських добровольців у Бєлгородську область: головне