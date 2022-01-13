Левченко влаштували в ОП вже після скандалу з її чоловіком Гогілашвілі, – "Слідство.Інфо"

13 січня 2022 , 13:45
Читать новость на русском

Джерело:

"Слідство.Інфо"

Помічницю глави держави Марію Левченко влаштували в Офіс Президента вже після скандалу з її чоловіком Олександром Гогілашвілі. Офіційне працевлаштування датується кінцем грудня 2021 року.

Про те, що Левченко офіційно обійняла посаду при Володимиру Зеленському, виданню підтвердили в Офісі Президента у відповідь на запит.

Читайте також Скандальному Гогілашвілі не надавали державну охорону, – ЗМІ

Левченко влаштували в ОП вже після скандалу з Гогілашвілі

Марію Левченко призначено на посаду заступника керівника кабінету Президента України – керівника служби забезпечення заходів президента з 21 грудня 2021 року,
– йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Левченко – дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про її роботу в ОП було відомо задовго до цієї дати офіційного працевлаштування. ЗМІ писали, що вона працювала помічницею президента Зеленського від початку його каденції.

Скандал з Гогілашвілі: коротко

Зверніть увагу – про скандал з Гогілашвілі у випуску "Підгорає": дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська