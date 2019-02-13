13 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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13 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 13 лютого 2019
Що можна і не можна робити 13 лютого / www.1zoom.ru

13 лютого 2019 року вшановують день пам'яті святого Микити. Його зарахували до лику святих, адже він здійснював багато добрих справ, жив скромно та проповідував християнство. Микиту вважали покровителем вогню, відтак молилися йому про захист від кульових блискавок.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Віктор, Іван, Ілля, Микита.

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Народні прикмети на 13 лютого

– Пожежа на Микити – ознака того, що сім'ю врекли. 

– Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода.

– Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль.

– Якщо людина народилася 13 лютого, то буде любити мистецтво.

Народні прикмети на 13 лютого
Народні прикмети на 13 лютого

Що можна робити 13 лютого

1. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 13 лютого

1. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 Канал
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