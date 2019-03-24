24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 березня 2019 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами, цього дня визначали, яким буде літо.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван.

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Народні прикмети на 24 березня

– Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.

– У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.

– Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.

– Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.

– Побачити ластівку в цей день – до нещастя.

– Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.

– Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.

Що можна робити 24 березня

1. Кажуть, що на Юхима й Софронія співає перша зозуля. Якщо ви почуєте її саме у цей день, то потрусіть гаманець з монетами – так можна привернути удачу і багатство.

Що не можна робити 24 березня

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людину, то пристріт вернеться до вас бумерангом.