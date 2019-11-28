40-річна модель Петра Немцова вперше стала мамою

Чеська супермодель Петра Немцова народила свого первістка від чоловіка Бенджаміна Латтерче. У подружжя, яке зіграло весілля у серпні 2019 року, народився син.

Про поповнення у сім'ї чеська модель повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Зазначається, що син Петри з'явився на світ на 34-му тижні вагітності, відтак перший час малюк провів у лікарні.

Читайте також: Копія мами: Різ Візерспун показала свою 20-річну дочку – фото

Він народився посеред ночі у віддаленій місцевості, оточеній природою. Був сильний шторм, і ми мало не народили недоношену дитину в машині, прямуючи в бік найближчої лікарні. Але все обійшлося. З 15-го листопада він був в різних лікарнях, ріс і міцнів.... Тепер наш прекрасний хлопчик з нами, в безпеці, захисті, любові і спокої. Ми просто закохані в нашого маленького ангела,

– розповіла Немцова.

У соціальних мережах 40-річна модель розмістила зворушливе фото, на якому зображені ніжки новонародженого хлопчика. Про вагітність Петри стало відомо у вересні 2019 року.

До слова, у 2014 році Петра Немцова пережила трагедію. Модель відпочивала зі своїм нареченим Саймоном Атлі у Таїланді, де вони відсвяткували Різдво. Наступного дня за дві години до виїзду стався землетрус і на острів насунулося цунамі, яке винесло їх з вілли на вулицю. Петрі вдалося врятуватися, коли вона зачепилася за пальму, а її наречений Саймон загинув. Модель пробула у місцевій лікарні протягом трьох тижнів після катастрофи, а потім проживала місяці реабілітації у Чехії.