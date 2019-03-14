50-річний Вілл Сміт зірвав мережу пристрасним тверком: відео

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Вілл Сміт станцював запальний тверк
Вілл Сміт станцював запальний тверк / medium.com

Голлівудський актор Вілл Сміт приголомшує своїми танцювальними вміннями. Днями він показав, як вміє відтворювати тверк. При цьому Вілл Сміт покрутив сідницями не гірше, ніж поп-діва Бейонсе.

Зірка фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" не боїться експериментів. Вілл Сміт залюбки вчиться у колег запальним танцям та демонструє їх у своєму блозі. Так, у 2018 році голлівудський красень взяв урок сальси в колишнього чоловіка Дженіфер Лопес, музиканта та співака Марка Ентоні. А за рік здивував прихильників пристрасним тверком.

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Перед камерою Вілл Сміт постав у чорній футболці, джинсах та кросівках. У такому буденному вбранні актор сперся на руки та пристрасно станцював тверк. При цьому він зміг повторити рухи навіть на одній руці. 

За лічені години після публікації допис зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Зазначимо, що 50-річний Вілл Сміт взявся руйнувати будь-які стереотипи щодо віку. Голлівудський актор мотивує всіх своїх прихильників до екстремальних рішень. Зокрема, стрибків з парашутом чи підкорення вершин. На свій день народження Вілл Сміт навіть організував конкурс, переможець якого склав йому компанію у таких розвагах. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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