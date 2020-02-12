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51-річна Дженніфер Еністон показала струнке тіло у приголомшливій фотосесії

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Дженніфер Еністон для​ Interview / Фото: Interview

Американська актриса Дженніфер Еністон лише 11 лютого відсвяткувала 51-річчя. Разом з привітаннями зірками радо сприйняла і результати нової фотосесії, у якій вона нещодавно знялась для березневого глянцю Interview.

З нагоди дня народження іменитий журнал вирішив зробити Дженніфер стильну фотосесію. На обкладинці журналу актриса постала у чорному боді, високих шкіряних ботфортах на підборах і шкіряній куртці. Автором зйомки стала модний фотограф ALIQUE, яка співпрацює з такими світовими компаніями, як Michael Kors, Estee Lauder, Massimo Dutti, Louis Vuitton і Dior.

До теми: Дженніфер Еністон – 51: правила життя акторки, здобуті досвідом

На інших світлинах 51-річна зірка вдосталь похизувалась своїм струнким підтягнутим тілом, якому можуть позаздрити наймолодші знаменитості Голлівуду та прихильниці. Шкіряна мідіспідниця з розрізом, шовкове бюстьє, біла сорочка з жилеткою, чорна сукня з вирізом від Versace та багато інших деталей образів вигідно підкреслили красу актриси.


Дженніфер Еністон для​ Interview / Фото: Interview 

Про приємні враження від фотосету Еністон поділилась у своєму інстаграмі.

Дякую тобі, Interview, за цей сюрприз у день народження. Я навіть не підозрювала, що він буде саме сьогодні. Відчуваю гордість і честь святкувати цей день разом з цією обкладинкою. Дякую команді журналу, що жінка може отримувати задоволення від свого дня народження незалежно від віку. Виявляється, 51 – це доволі весело,
– поділилась зірка "Друзів".

Особливістю глянцю Interview є те, що у зірок інтерв’ю беріть їхні ж колеги-зірки. Цього разу журналістом виступила 55-річна актриса Сандра Буллок. Для неї Еністон розповіла, що у своєму віці все ще мріє про дітей.

"Мій мозок підказує: я чую океан, бачу сміх, біжать діти, чую лід у склянці, відчуваю запах приготованої їжі. Це радісний знімок в моїй голові", – зізналась Еністон.

Що відомо про особисте життя Дженніфер Еністон? У 2000 році після тривалих стосунків одружилась з голлівудським красенем Бредом Піттом. Їх називали ідеальною парою в Голлівуді, але сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Нещодавно інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя. Наразі їх підозрюють у таємному романі, оскільки кожен з них зараз "у вільному плаванні".

Ще одним ловеласом, який розбив серце Дженніфер Еністон, став запальний режисер та актор Джастін Теру. Про їхній роман вперше заговорили у 2011 році, а у серпні 2015-го голлівудські зірки узаконили свої стосунки. Подружжя вирішило подати на розлучення взимку 2018-го. Як і в попередніх стосунках, Дженніфер Еністон не мала дітей, тому без шуму поділила майно з екс-чоловіком у суді.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Дженніфер Еністон Мода Голлівуд
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