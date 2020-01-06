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6 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 6 січня / Фото з відкритих джерел

6 січня християни відзначають Святий вечір. Це важливе родинне свято, коли вся сім'я збирається за Святою вечерею і створює магічну атмосферу домашньої злагоди та достатку. Цього дня завершується Пилипівський піст, який почався 28 листопада 2019 року.

За повір'ям, якщо людина народилася на Святвечір, то вона завжди буде щасливою і ніколи не матиме ні в чому потреби. 

Іменини сьогодні святкують: Артем, Інокентій, Клавдія, Сергій.

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Народні прикмети на 6 січня

– Сніг іде –  чекайте на хороший врожай яблук. 

– Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.

– Якщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хворіб на весь майбутній рік.

Прикмети і традиції на Святвечір
Прикмети і традиції на Святвечір

Що можна робити 6 січня

1. Щоб уникнути трауру, варто одягати ошатний та світлий одяг.

2. Загадайте у різдвяну ніч бажання. За повір'ям, усе задумане цього дня здійснюється. 

3. Перед Святою Вечерею, попросіть вибачення у всіх, кого ви образили, а також пробачте тих, хто раніше ображав вас. 

4. Пам'ятайте про те, що цього вечора треба пом'янути покійних.

Що не можна робити 6 січня

1. У Святвечір не можна займатися шиттям на рукоділлям.

2. Не забороняйте колядникам колядувати у вашій оселі. Якщо не впустите колядників – від вас піде успіх, якщо ж впустите – чекайте достатку та процвітання.

3. Не виносьте цього дня з дому сміття.

4. Не сідайте до столу, поки не зійде перша різдвяна зірка.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Традиції Різдво LifeStyle Релігія
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