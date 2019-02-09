9 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 9 лютого 2019
Що можна і не можна робити 9 лютого / www.1zoom.me

9 лютого 2019 року вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.

Також сьогодні святкують міжнародне свято стоматолога, яке в Україні відзначають щорічно з 1993 року. 

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Іменини сьогодні святкують: Івана, Дмитра, Петра. 

Народні прикмети на 9 лютого

– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.

– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів. 

– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета. 

Що можна робити 9 лютого

1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви. 

2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли". 

3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень. 

Що не можна робити 9 лютого

1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.

2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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