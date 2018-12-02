Актори "Дизель Шоу" вперше вийшли на сцену після жахливої ДТП: фото

Актори комедійного "Дизель Шоу" вперше з'явилися на сцені після смертельної аварії 20 жовтня, внаслідок якої загинула Марина Поплавська. Зокрема, Єгора Крутоголова запросили виступити в київських спектаклях "Квартету І", а Вікторія Булітко і Євген Сморигін заспівали на благодійному концерті для дітей.

Про це повідомила прес-служба "Дизель Шоу" у Facebook.

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Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов виступив разом з акторами фільму "Про що говорять чоловіки" у спектаклі "... в Боренці чогось немає". Спектакль відіграли в Києві 15 і 16 грудня. Також в постановці брав участь чоловік Ксенії Собчак, актор Максим Віторган.



Єгор Крутоголов вийшов на сцену після аварії

За словами Крутоголова, запрошення він отримав за кілька днів до вистави. Для участі в постановці акторові довелося відмовитися від милиць, за допомогою яких він пересувався після аварії.

Вікторія Булітко і Євген Сморигін також поступово повертаються на сцену. 18 грудня вони дали благодійний концерт для дітей на Житомирщині.



Вікторія Булітко і Євген Сморигін виступили з благодійним концертом для дітей

Благодійний захід відбувся до Дня святого Миколая, який артисти влаштували діткам з прийомних сімей, з особливими потребами та дітям воїнів АТО.

До артистам прийшли майже 430 дітей, які спілкувалися і танцювали з акторами "Дизель Шоу" та тепло прийняли музичні номери.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі.



Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.



Згодом, у "Дизель Шоу" прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року, а квитки, придбані раніше, будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові.