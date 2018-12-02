Актори "Дизель Шоу" вперше вийшли на сцену після жахливої ДТП: фото

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Актори "Дизель Шоу" вперше вийшли на сцену після смертельної ДТП
Актори "Дизель Шоу" вперше вийшли на сцену після смертельної ДТП / Фото з відкритих джерел

Актори комедійного "Дизель Шоу" вперше з'явилися на сцені після смертельної аварії 20 жовтня, внаслідок якої загинула Марина Поплавська. Зокрема, Єгора Крутоголова запросили виступити в київських спектаклях "Квартету І", а Вікторія Булітко і Євген Сморигін заспівали на благодійному концерті для дітей.

Про це повідомила прес-служба "Дизель Шоу" у Facebook.

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Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов виступив разом з акторами фільму "Про що говорять чоловіки" у спектаклі "... в Боренці чогось немає". Спектакль відіграли в Києві 15 і 16 грудня. Також в постановці брав участь чоловік Ксенії Собчак, актор Максим Віторган.

Єгор Крутоголов вийшов на сцену після аварії
Єгор Крутоголов вийшов на сцену після аварії

За словами Крутоголова, запрошення він отримав за кілька днів до вистави. Для участі в постановці акторові довелося відмовитися від милиць, за допомогою яких він пересувався після аварії.

Вікторія Булітко і Євген Сморигін також поступово повертаються на сцену. 18 грудня вони дали благодійний концерт для дітей на Житомирщині.

Вікторія Булітко і Євген Сморигін виступили з благодійним концертом для дітей
Вікторія Булітко і Євген Сморигін виступили з благодійним концертом для дітей

Благодійний захід відбувся до Дня святого Миколая, який артисти влаштували діткам з прийомних сімей, з особливими потребами та дітям воїнів АТО.
До артистам прийшли майже 430 дітей, які спілкувалися і танцювали з акторами "Дизель Шоу" та тепло прийняли музичні номери.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі.

Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.

Згодом, у "Дизель Шоу" прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року, а квитки, придбані раніше, будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові.

хроніка подій
Теги: LifeStyle Новини Києва ДТП з акторами Дизель Шоу Концерти Новини Житомира благочинність
Джерело: 24 канал
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