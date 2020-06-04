Знаменита красуня Анджеліна Джолі не боїться жодних перевтілень. Задля переконливих кадрів вона готова оголитись, чи влаштувати невелику провокацію. В день народження кінодіви журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати фільми, в яких Анджеліна Джолі не приховує своєї сексуальності.

Анджеліну Джолі, без сумніву, можна назвати секс-символом Голлівуду. Адже кожна поява її в кадрі привертає увагу всіх глядачів. У 45-ий день народження кінодіви пропонуємо переглянути стрічки, в яких зіркова іменинниця постає у найспокусливіших ролях.

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"Природній гріх" (2001)

Якщо мова йде про сексуальну роль Анджеліни Джолі, перше, що спадає на думку – це, звісно ж, фільм "Природній гріх" або ж "Спокуса". Пристрасть двох головних героїв, яких зіграли Антоніо Бандерас та Анджеліна Джолі, і досі вражає глядачів.

Цікаво, що акторка у цій стрічці – фатальна жінка, здатна кардинально змінити життя свого обранця. За сюжетом, багатій Луїс Антоніо Вергас знайомиться з американкою Джулією у листуванні та запрошує її до себе, аби одружитись. Однак чоловік розуміє, що дівчина не така проста, як він вважав до цього. І навіть після обману він вже не уявляє життя без пристрасті, яку йому дала Джулія. Тому Луїс стає одержимим та прагне відшукати злодійку, яка хитро обікрала його та втекла.

Дивіться трейлер до фільму "Природній гріх": відео

Найпопулярнішою залишається сцена, де Анджеліна Джолі приймає ванну з Антоніо Бандерасом. Ці кадри вважаються одними з найеротичніших в історії кіно.



Анджеліна Джолі в еротичній сцені з Антоніо Бандерасом / Фото TMDb

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"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)

Сексуальні сцени з оголенням Анджеліни Джолі можна побачити і в бойовику "Лара Крофт". У цій кінострічці акторка поєднала спокусливість із силою, тому на глядачів очікує видовищна картина.



Джолі в образі Лари Крофт / Фото IMDb

За сюжетом, Лара Крофт – археолог, яка досі не може змиритись зі смертю батька. У своєму маєтку вона знаходить старовинну реліквію, схожу на годинник. Саме її розшукують для церемонії, яка пройде у час Сонячного параду планет. Тому Лара Крофт вирушає у захопливу подорож, аби розгадати секрети артефакту та завадити планам ордену Ілюмінаторів.

Дивіться трейлер до фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць": відео

"Містер і місіс Сміт" (2005)

До добірки з легкістю увійшла спільна робота Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яка і допомогла їм закрутити роман. Актори зіграли сім'ю кілерів, які не підозрювали про роботу один одного. Їхнє прикриття спрацьовувало, допоки подружжя не отримало замовлення на свою другу половинку. У запалі герої хочуть здійснити наказ та завершують бійку пристрасними еротичними сценами.

Дивіться фрагмент фільму "Містер і місіс Сміт": відео 18+

Ще однією провокативною частиною фільму була поява Анджеліни Джолі в сексуальному латексному корсеті.



Анджеліна Джолі у сексуальному образі / Фото Pinterest

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"Особливо небезпечний" (2008)

З легкістю роздягнулась Анджеліна Джолі і в неперевершеному бойовику "Особливо небезпечний". У видовищній стрічці акторка не тільки спокусила головного героя, але й навчила його вбивати.

Дивіться фрагмент фільму "Особливо небезпечний": відео 18+

"Джіа" (1998)

Та не тільки в нових фільмах Анджеліна Джолі з легкістю оголювалась. У кінострічці "Джіа" 1998 року вона зіграла роль супермоделі, яка пройшла шлях від посудомийки до найбажанішої жінки.

Дивіться трейлер до фільму "Джіа": відео 18+

Найбільш еротичною є сцена лесбійського сексу головної героїні. Такою Анджеліну Джолі ви точно не бачили в інших стрічках!



Фільм "Джіа" / Фото IMDb