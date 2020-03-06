"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін знялась в еротичній рекламі: фото 18+

Усі світові бренди підготували для своїх прихильників нові весняні реклами. Винятком не стала компанія The Kooples, яка запросила до співпраці знамениту угорську модель Барбару Палвін, відому за участю в показах Victoria's Secret.

Цікаво, що манекенниця стала не єдиною зіркою рекламної кампанії. В еротичній фотосесії взяв участь і її бойфренд – 27-річний актор Ділан Спроус. На сайті французької марки одягу та аксесуарів The Kooples вже з'явились результати зйомки, що розбурхали мережу.

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На чорно-білих кадрах зіркова пара позувала у стильних вбраннях від бренду. А на деяких фото Барбара Палвін та Ділан Спроус красувались перед глядачами оголеними, прикриваючи інтимні місця вдало обраними позами. Зокрема, світлини зробили у ліжку, що додавало пікантності, а також на кухні одного з маєтків Лос-Анджелеса.

Автором спекотної фотосесії був Кемерон Маккул. Він зробив акцент на ніжності стосунків Барбари та Ділана, даючи змогу Барбарі та Ділану проявляти свої почуття у кадрі. Відтак у новій рекламній кампанії прихильники пари побачать не тільки сексуальні кадри, але й ніжні обійми моделі та актора.



Барбара Палвін та Ділан Спроус / The Kooples

Відомо, що Барбара Палвін та Ділан Спроус познайомились у 2018 році. Зірки були на вечірці в Голлівуді та обмінялись контактами. Запальний актор відправив повідомлення в інстаграмі, однак так і не отримав відповіді від красуні, в яку закохався. І тільки після кількох місяців залицянь Барбара Палвін таки звернула увагу на Ділана Спроуса. Наразі зірок вважають однією з найміцніших знаменитих пар США.

Ми дійсно поважаємо один одного – це ключ до здорових стосунків. Довіряємо один одному. З Діланом я можу бути відвертою. Він любить мене такою, яка я є насправді, дає мені можливість бути собою і не турбуватися, що думають інші. Я вчуся у нього кожен день,

– розповідала Барбара Палвін.