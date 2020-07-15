Часто у фільмах чи серіалах приховують дрібні деталі, на які звертають увагу тільки досвідчені кіномани. Однак у випадку зі "Скубі-Ду" розгадати секрет було майже нереально. Виявляється, що героїня проєкту Велма, за задумом авторів, була лесбіянкою, однак замовники стрічок вирішили це відредагувати.

Про це розповів режисер та сценарист перших стрічок франшизи "Скубі-Ду" Джеймс Ганн, передає The Daily Mail. У 2001 році він допомагав екранізувати захопливу та комедійну історію, в якій Велма Дінклі належала до ЛГБТ-спільноти та яскраво це демонструвала.

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Однак така інтерпретація не сподобалась представникам Warner Bros., тому після цензурування фільм пішов у прокат з маленькими натяками на сексуальну орієнтацію героїні. Такий же контроль цього персонажа був і в 2004 році.

"Я намагався! У моєму початковому сценарії Велма була відкритою лесбійкою, але студія постійно знижувала і знижувала градус. У підсумку на це залишився натяк (знята версія), потім нічого (випущена версія), а потім у Велми з'явився хлопець (сиквел)", – розповів Джеймс Ганн.

У перших фільмах "Скубі-Ду" Велму грала акторка Лінда Карделліні. На деяких кадрах вона все ж втілила задум сценариста Джеймса Ганна та видно, як зірка дивиться на свою подругу Дафну Блейк, яку зіграла Сара Мішель Геллар.



Велма у "Скубі-Ду" була лесбіянкою / Фото IMDb

Підозри про гомосексуальність героїні виникли, коли всі зірки франшизи вже були у стосунках, а Велма залишалась одна. Це свідчило про те, що вона не може знайти собі пари. Автори проєкту зрозуміли це за жвавим обговоренням у мережі та прийняли рішення у "Скубі-Ду: Містична корпорація" зробити Шеггі та Велму парою. Однак таке рішення було не вдалим, тому героїня знов залишилась одна.