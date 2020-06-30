Американська модель Белла Хадід стала героїнею нової рекламної кампанії бренду Calvin Klein, де презентувала трендові купальники 2020 року. Модель вже не вперше представляє модну марку та експериментує з локаціями для фотосесій.

23-річна Белла представила нову колекцію пляжного одягу Calvin Klein Swimwear, повідомляють в Elle. Серед актуальних купальників, які приміряла на собі модель, можна побачити суцільний чорний з глибоким декольте, роздільне спортивне бікіні рожевого кольору та роздільний чорний купальник. Також трендовою цього літа буде over-size туніка-болеро, під яким можна носити купальник на пляж.

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Гаряча фотосесія відбувалась у доволі незвичному місці – в басейні під водою. Там модель продемонструвала не лише сміливість впевнено працювати перед камерою, а й хизувалась своїм розкішним струнким тілом. Пружні груди, підтягнуті сідниці і плоский живіт чудово виглядали у нових купальниках Calvin Klein. Автором дещо кінематографічних знімків стала Charlotte Wales.

Белла Хадід у новій фотосесії для Calvin Klein:

Додамо, що це не перший експеримент, коли модель наважується на нетрадиційні зйомки. Раніше вона знімалася для обкладинки нового випуску журналу Pop Magazine, де позувала всередині скляного ковпака, імітуючи витвір мистецтва.