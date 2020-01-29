Белла Хадід оголила груди в провокативній зйомці: фото 18+

Американська модель Белла Хадід у 23 роки може похизуватись не тільки стрімкою кар'єрою, але й провокативним портфоліо. Днями манекенниця знялась у черговій фотосесії, в якій показала свої оголені груди.

Сексуальними кадрами Белла Хадід поділилась на інстаграм-сторінці. Для фотосесії автори проєкту підібрали досить провокативний образ: красуня постала у рожевих штанах з оголеними вставками, через які можна було побачити відсутність спідньої білизни. Ще більшої еротики додавав бодіарт у формі чорної смужки, зроблений на голих грудях Белли Хадід.

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Світлина потрапила до лютневого випуску журналу Love Magazine. Автор зйомки – фотограф Гарлі Вейр – вирішила зробити акцент на розкішному тілі моделі, тому волосся Белли Хадід зібрали у пучок. Візажисти зробили зірці яскравий макіяж з акцентом на очі, який додавав епатажності її вигляду.

Белла Хадід досягла такої вершини в кар'єрі, що вона може робити все, що хоче,

– прокоментували еротичні фото автори зйомки.



Оголена Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Не менш спокусливими були й інші фото, зроблені для журналу. Белла Хадід для кожного кадру обирала еротичну позу, що розбурхало мережу. А от в інтерв'ю, фрагмент якого показали у блозі глянцю, модель зізналась, що тривалий час комплексувала, однак все ж досягла світової слави.

"Я дуже комплексувала, але, коли потрапила в одне духовне місце, побачила себе інакшою, в більш яскравому світлі. Я знаю, що зараз важко працюю, і час, який я вклала, щоб стати кращою, полегшує мені тепер роботу. Так, я впевнена у собі", – розповіла Белла Хадід журналістам та підтвердила це в серії сексуальних фото.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Сексуальна Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадід знялась для глянцю / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід позувала топлес / Instagram / @bellahadid