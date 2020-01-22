Белла Хадід засвітила груди на подіумі Паризького тижня моди: пікантні фото

Одна з найуспішніших моделей сучасності стала головною прикрасою кутюрної колекції Alexandre Vauthier. Її поява на подіумі викликала справжній резонанс, адже знаменитість постала у сміливому образі, одягнувши смугастий піджак на голе тіло.

Французька столиця зібрала головних "мисливіців" за модними трендами на Паризькому тижні моди. Імениті дизайнери одне за одним презентують стильні колекції. Під час Тижня чоловічої моди Белла Хадід демонструвала ефектні стрітстайл-образи за межами подіуму, проте тепер за стиль красуні відповідають культові модельєри.

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23-річна американка з’явилася на подіумі в білому костюмі у блискучу вертикальну смужку. який складався з піджака та широких штанів. Одяг вона підкреслила прозорими туфлями-човниками з лакованими вставками. Проте головною родзинкою її дефіле стала відсутність сорочки та бюстгальтера на моделі, яка прикрили оголений бюст піджаком.

Для виходу стилісти обрали для Белли Хадід легкий макіяж, а волосся зібрали у лаконічний пучок, що додало сексуальності такому аутфіту.



Белла Хадід на показі колекції Alexandre Vauthier / Getty Images



Белла Хадід на показі колекції Alexandre Vauthier / Getty Images

Варто зазначити, що знаменитості досить часто обирають подібні відверті образи для світський виходів. Так, минулоріч знаменита модель Емілі Ратажковскі представила вихід колекції костюмів власного бренду одягу Inamorata. Дівчина одягнула комплекти на голе тіло, засвітивши оголені пишні груди.