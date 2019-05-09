"Беверлі-Хіллз 90210" повертається: у мережі з'явився перший ролик зі старту зйомок

Вперше молодіжний серіал "Беверлі-Хіллз 90210" (Beverly Hills, 90210) вийшов на телеекрани у 1990 році та з того часу підкорює світ. Наразі автори кінострічки вирішили продовжити знану історію та показати головних героїв після 30 років їхнього життя.

Наразі представники телеканалу Fox показали прев'ю, на якому видно, як головні актори серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" зустрічаються перед зйомками. Кожен з них отримав сценарій продовження кінострічки та готовий приступити до роботи.

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Згідно з опублікованими кадрами, колишні непорозуміння на знімальному майданчику давно забулись. Відтак актори Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Єн Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман) залюбки обіймаються та спілкуються один з одним.

За словами авторів серіалу, прем'єра перших серій "Беверлі-Хіллз, 90210" запланована на 7 серпня 2019 року. Сезон буде складатись із 6 епізодів.

Дивіться прев'ю перезавантаження серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210": відео

Сюжет серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210"

У молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" автори проекту показали життя звичайних американських підлітків. У їхніх історіях було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Саме тому сюжет кінострічки стрімко підкорив весь світ.

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Окрім цього, серіал розкривав такі теми, як інтимні стосунки, гомофобію, насильство, алкоголізм, наркоманію, жорстоке поводження в сім'ї, расизм, антисемітизм, ранню вагітність і захворювання на СНІД.

Представники Fox зізнались, що ідея про перезавантаження "Беверлі-Хіллз, 90210" у них виникла вже давно. У продовженні серіалу вони хочуть показати, як змінилось життя головних героїв після 30 років. Сюжет для кінострічки сценаристи черпали із реальних фактів про голлівудських акторів, які постануть у "Беверлі-Хіллз, 90210".