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Біллі Айліш еротично роздягнулась у короткометражному ролику: відео 18+

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Біллі Айліш роздягнулась у відео
Біллі Айліш роздягнулась у відео / Instagram / @billieeilish

Популярна американська співачка і володарка Греммі Біллі Айліш опублікувала еротичний ролик. Таким відео вона присоромила всіх хейтерів, які критикували її за об'ємний одяг.

У березні 2020 року Біллі Айліш запланувала світове турне Where Do We Go. Спеціально до виступів співачка створила особливий проєкт, який був відповіддю зірки усім хейтерам, що критикували її стиль. Відео мали транслювати у кожному місті, де запланований виступ Біллі Айліш.

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І хоч турне довелось відкласти через пандемію коронавірусу, ролик таки з'явився у мережі. Під час 3-хвилинного відео Біллі Айліш повільно скидає з себе одяг, коментуючи напади хейтерів.

"У вас є своя думка про мою музику, одяг, тіло… Я відчуваю, що все, що я роблю, не залишається непоміченим. Відчуваю ваші погляди, несхвалення або заохочення. Ви хочете, щоб я була більш худа? Слабша? М'якша? Вища? Хочете бачити мої груди, живіт, стегна? Побачити тіло, з яким я народилася, – хіба не цього ви хотіли?" – заявила Біллі Айліш. 

Дивіться пікантне відео Біллі Айліш: 18+

Що відомо про стиль Біллі Айліш

З перших днів вокальної кар'єри Біллі Айліш постає перед камерами у мішкуватому вбранні та з яскравим волоссям. Артистка пояснила, що таким чином хоче, аби люди не звертали увагу на її зовнішність, а оцінювали творчість. Однак прихильники зробили все навпаки: фірмовий стиль Біллі Айліш викликає все більше обговорень у мережі.

"Якщо я ношу щось комфортне, то мене називають нежіночною. Якщо роздягаюся, то мене відразу обзивають повією. Ви ніколи не бачили моє тіло, але все одно мене засуджуєте. Чому?" – додала Біллі Айліш у відео. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини США Біллі Айліш LifeStyle
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