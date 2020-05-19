У білому бікіні: Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася черговою світлиною у купальнику. Вона сумує за подорожами і вирішила поділитися архівним фото з морського відпочинку.

Під час карантину Леся оприлюднює знімки, які робить під час домашніх фотосесій та кадри, які встигла зробити у відпустках до закриття кордонів. Декілька годин тому на особистій сторінці Нікітюк в інстаграмі з'явилося звабливе фото з моря.

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Леся Нікітюк перебуває на ізоляції в заміському будинку своїх батьків, що на Хмельниччині. Зірка часто поширює світлини, зроблені у дворі, адже нині мати власне подвір'я – це неабияка розкіш. Проте вона не раз зізнавалася, що неймовірно сумує за подорожами, які раніше були невід'ємною частиною її життя і часто ділиться архівними кадрами.

На новому знімку, який з'явився на акаунті блогерки, вона позує на яхті посеред моря у спокусливій позі. Одягнена у відверте біле бікіні, яке гарно підкреслило апетитні форми телеведучої. Серед аксесуарів обрала біле намисто, браслети, які прикрашають її руки і ноги, та великі сонцезахисні окуляри чорного кольору.

Особливого шарму її образу додав вітер, якій розвіював її біляве волосся.



Леся Нікітюк у білому бікіні / Instagram / @lesia_nikituk

Нових публікацій з нетерпінням чекають більш, ніж 3 мільйони підписників Лесі. Вони активно коментують їх і цей допис не став винятком. Прихильники висловлюють своє захоплення і зазначають, що також сумують за відпочинком у теплих краях.