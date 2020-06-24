Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі приголомшила прихильників кардинальною зміною іміджу. Дівчина перефарбувалася з шатенки в блондинку.

28-річна знаменитість поділилася вражаючими фото на особистій сторінці в інстаграмі. Майже 27 мільйонів підписників моделі були здивовані такими змінами її зовнішності.

Читайте також Емілі Ратажковскі похизувалася стрункою фігурою у мінібікіні: гарячі фото

Емілі протягом тривалого часу не публікувала еротичні світлини, що їй не властиво. Вона повернулася до своєї армії прихильників у новому образі. Красуня вирішила зробити експеримент із звичним іміджем та пофарбувалася у пекучий блонд.

"Перший день я блондинка", – підписала фотографії Ратажковскі.



Емілі Ратажковскі пофарбувалася в блондинку / Instagram / @emrata

Та вона не зрадила звичному стилю своїх фото і навіть після зміни зачіски продемонструвала сексуальність та звабливість. Зірка світових подіумів постала перед камерою в одній із кімнат розкішного будинку. Вона позувала у чорному мінібікіні, яке гарно підкреслило її пишні груди. Волосся Емілі вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Емілі Ратажковскі похизувалася оголеними грудьми / Instagram / @emrata



Модель Емілі Ратажковскі у чорному мінібікіні / Instagram / @emrata

Нагадаємо, раніше Емілі Ратажковскі представляла всесвітньо відомі бренди та позувала у рекламних кампаніях із темним кольором волосся. Під новими публікаціями фанати моделі зазначають, що їй дуже пасує новий імідж, проте є й ті, які не в захваті від перевтілення улюблениці.



Емілі Ратажковскі шатенка / Instagram / @emrata